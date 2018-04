Eerste deel van herstelling Lippenslaan klaar 24 april 2018

De eerste fase van de herstellingswerken van het wegdek in de Lippenslaan (oostkant tussen Burg. Frans Desmidtplein en Kustlaan) in Knokke is klaar.





Het wegdek is geasfalteerd en opnieuw berijdbaar. Intussen is de aannemer gestart met het verwijderen van de klinkers aan de overkant en tegen vrijdag moet ook de westkant hersteld zijn.





Alle fases moeten tegen het begin van de zomervakantie afgerond zijn.





De werken in de Lippenslaan zijn nodig, omdat er steeds meer klachten kwamen over het hobbelige wegdek. (MMB)