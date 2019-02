Een strand opspuiten doe je zo: baggerschip en bulldozers maken Knokke-Heist klaar voor zomerseizoen Mathias Mariën

27 februari 2019

11u16 1 Knokke-Heist Op het strand van Knokke-Heist zijn de zogenaamde ‘zandsuppleties’ volop bezig. Een baggerschip haalt vers zand diep uit zee en pompt het via persleidingen op het strand. Op sommige plaatsen is er daardoor gevaar voor drijfzand. Aan wandelaars wordt gevraagd de afsluiting te respecteren. Tegen de paasvakantie moet Knokke-Heist 280.000 m³ zand rijker zijn.

Het is een indrukwekkend zicht op het strand van Knokke-Heist. Voor de zandsuppleties wordt dan ook het grote materiaal ingezet. Burgemeester Leopold Lippens (GBL) liet eerder al weten dat er nog tot april dag en nacht mag gewerkt worden op het strand. En dat is nodig, aangezien het baggerschip Bartholomeu Dias enkel bij hoogtij zand kan spuiten. Woensdagochtend zorgde dat in alle vroegte alvast voor mooie beelden. Alles samen moet er de komende weken 280.000 m³ aangevoerd worden om het Knokse strand beter te beschermen tegen kliffen én om de badkarhouders het perfecte strand aan te bieden komende zomer. Omgerekend gaat het om 40.000 vrachtwagens gevuld met zand.

Verschillende soorten zand

Het Vlaams agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) is verantwoordelijk voor de werken. “Het baggerschip gaat eerst zand baggeren diep in zee. Aan de kustlijn wordt het schip vervolgens gekoppeld aan verschillende persleidingen. Op die manier wordt het mengsel van zand en water het strand opgespoten”, klinkt het bij MDK. Er worden ook verschillende soorten zand gebruikt om de stabiliteit van het strand te bevorderen. Aan land nivelleren bulldozers vervolgens de opgespoten zandhopen. Per baggerschip komt er 8.400 m³ zand aan land.

De werken moeten begin april volledig afgerond zijn. In de tussentijd vraagt de gemeente wandelaars om achter de dranghekken te blijven. Door de werken is er op bepaalde plaatsen namelijk gevaar voor drijfzand. Als alles goed gaat, kunnen dagjestoeristen vanaf midden april opnieuw zorgeloos genieten van het strand én de strandbars.

Onderwaterstrand

En er is meer. Om het strand te beschermen wordt er zoals eerder aangekondigd eind dit jaar ook een ‘onderwaterstrand’ aangelegd. De hoeveelheid zand die daarvoor nodig is, spreekt tot de verbeelding:

3 miljoen m³. Omgerekend in vrachtwagens zijn dat er … 428.000.