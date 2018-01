Eén op tien positief tijdens BOB-controles 31 januari 2018

02u48 0

De politiezone Damme/Knokke-Heist heeft de resultaten van de BOB-campagne bekend gemaakt. In vergelijking met de vorige winter steeg het aanal positieve ademtests met 1 procent. "Bijna één op de tien bestuurders heeft tijdens de campagne positief geblazen", zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. Zowel overdag als 's nachts lag de nadruk op gerichte verkeerscontroles en de patrouilles hadden extra oog voor bestuurders met een risicovol of onaangepast rijgedrag. Deze automobilisten werden onmiddellijk aan de kant gezet en aan een ademtest onderworpen. Het politieteam nam tijdens de winter-BOB-campagne 578 ademtests af. In totaal bliezen 512 bestuurders safe, 16 alarm en 50 positief. De politie trok ook 33 rijbewijzen in. De alcoholcontroles lopen gewoon door. (MMB)