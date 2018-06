Een échte vip bekijkt WK-matchen vanop bovenste verdieping Café Belgica 12 juni 2018

02u30 0

Het WK-dorp Café Belgica opent donderdag een maand de deuren. "Zelfs bij de 'saaie' wedstrijden verwachten we veel sfeer", zegt Bruno Woestyn. De vips krijgen een plek op de bovenste verdieping van het tentencomplex met zicht op het groot scherm.





Het domein aan het stadion Olivier in Knokke oogt nú al indrukwekkend. De voorbije dagen werd het tentencomplex met verdiepingen opgesteld. "We zijn bijna klaar voor de opening. Al zal er tot het laatste moment aan de details worden gewerkt", zeggen de organisatoren. Op het eerste zicht is werkelijk aan alles gedacht, met onder andere foodtrucks. Café Belgica - met gratis toegang - moet dan ook de 'place to be' worden in Knokke-Heist om het WK voetbal te volgen. Oók de andere groepswedstrijden, zoals de openingsmatch Rusland-Saudi-Arabië, moeten volk lokken. "Je ziet het zelf: dit wordt veel meer dan enkel een plek om voetbal te volgen", vertelt Bruno Woestyn.





Knokke zou Knokke niet zijn als ook de vips geen apart plekje zouden krijgen. Op de bovenste verdieping van het tentencomplex kunnen ze perfect de wedstrijd volgen op het scherm van 30 vierkante meter. Dat gebeurt in samenwerking met Royal Knokke FC. "Het dorp is 1.800 vierkante meter groot. We kunnen dus wel wat volk aan, zelfs bij regen. Ik schat dat er 400 vierkante meter overdekt kan worden", aldus Woestyn. Café Belgica opent donderdag rond 15 uur de deuren voor de eerste match en is elke dag open tijdens het WK. Bij wedstrijden van de Rode Duivels is er een extra groot feest. (MMB)