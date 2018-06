Duo wil Knokke veroveren met alcoholische ijsjes 19 juni 2018

02u37 0 Knokke-Heist Het Lichttorenplein in Knokke is vanaf komend weekend het decor voor een primeur in België. Jorgo Struyve (23) en Nicolas Destoop (24) openen er de allereerste 'alcohol infused ice cream bar'. Simpel gezegd verkopen ze alcoholische ijsjes. "De ideale oplossing voor wie niet kan kiezen tussen een verfrissend ijsje of lekkere cocktail", zegt Jorgo.

Gin Tonic met een zeste van limoen, Strawberry Daiquiri met witte rum, koffie met amaretto ... Op het eerste gezicht lijkt het aanbod van Jorgo en Nicolas bestemd voor een cocktailbar. Toch is niks zoals het lijkt. De twee begonnen eind vorig jaar hun eigen bedrijf 'Boogo' en specialiseerden zich in alcoholische ijsjes. Geen drinkbare Gin Tonic en Daiquiri dus, wél een sorbet gebaseerd op de cocktails. Jorgo en Nicolas ontdekten de alcoholische ijsjes vorig jaar tijdens een trip naar New York en besloten het product zelf te maken én commercialiseren in ons land. "Op dit moment zijn we het enige merk dat alcoholijsjes op deze manier maakt en verkoopt. Nu is het tijd om het te proberen met een écht ijsjessalon", klinkt het ambitieus. Op dit moment voorziet het duo zes verschillende smaken in hun assortiment.





Het gemiddelde alcoholpercentage van het ijs bedraagt zo'n vijf procent. De keuze voor Knokke is voor het duo uit Waregem logisch. "In de zomer worden de meeste ijsjes aan de kust gegeten. We bereiken er bovendien meteen een breed publiek", aldus Jorgo. Wie de ijsjes zelf wil proeven, kan vanaf zaterdag de hele zomer terecht op het Lichttorenplein.





