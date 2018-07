Duo veroordeeld voor 18 auto-inbraken 10 juli 2018

Een Algerijn en een Libiër zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor in totaal liefst 18 auto-inbraken in Knokke. Op 14 september vorig jaar werd de 25-jarige Algerijn gearresteerd door de spoorwegpolitie in het Brusselse. Hij had goederen bij die de nacht voordien waren gestolen uit een wagen in Knokke. De dief bleek die nacht nog 8 andere feiten te hebben gepleegd. Bovendien bleek er een link te bestaan met 9 inbraakpogingen in wagens in de nacht van 16 op 17 juli vorig jaar. Op camerabeelden was te zien hoe de Algerijn samen met een tweede man aan klinken van geparkeerde auto's zat te prutsen in de kustgemeente. De 24-jarige Libiër werd op 27 juli gearresteerd na nieuwe feiten in Knokke. Hij kwam niet opdagen op z'n proces en kreeg gisterenmorgen 13 maanden cel. Zijn Algerijnse kompaan werd veroordeeld tot 23 maanden. (SDVO)