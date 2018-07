Duo overgeleverd na overval op bejaarde vrouw 28 juli 2018

Twee Walen zijn door Nederland aan ons land overgeleverd op verdenking van een diefstal met geweld in Knokke-Heist. De verdachten zouden een 81-jarige vrouw met geweld van haar handtas beroofd hebben. Ze konden pas na een wilde achtervolging in Nederland ingerekend worden. De diefstal gebeurde op 12 juli in de inkomhal van het flatgebouw waar het slachtoffer woont. De bejaarde vrouw werd langs achter aangevallen door Antoine B. (24). Hij stal haar handtas. De Luikenaar werd opgewacht door Jean P. (49) uit Flémalle, waarop het duo met een scooter op de vlucht sloeg. Dankzij een getuige en de ANPR-camera's kon de politie snel de achtervolging inzetten. Tijdens die achtervolging werden snelheden tot 160 kilometer per uur gehaald. Uiteindelijk konden de verdachten enkele kilometers over de grens door de Nederlandse politie ingerekend worden. De gestolen handtas werd in hun bezit aangetroffen. De verdachten zijn nu overgeleverd aan ons land. De Brugse raadkamer heeft hun aanhouding met een maand verlengd. P. blijft volhouden dat hij niet wist wat zijn kompaan die dag van plan was. (MMB)