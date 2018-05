Duo in cel voor diefstal jeansbroeken 22 mei 2018

De Brugse onderzoeksrechter heeft een man en een vrouw aangehouden op verdenking van twee winkeldiefstallen in Knokke. De 47-jarige Algerijn en zijn 33-jarige kompane, een Nederlandse vrouw van Marokkaanse origine, werden vrijdag in de vooravond op heterdaad betrapt. Ze wilden in een kledingzaak zes jeansbroeken stelen en probeerden met een magneet de beveiliging te omzeilen. Het personeel had hun plannetje door en kon het duo tegenhouden. De politie sloeg de winkeldieven in de boeien en nam hen mee voor verhoor. Uit de eerste bevindingen van het onderzoek blijkt dat het duo mogelijk ook gelinkt kan worden aan de diefstal van een zonnebril uit een optiekzaak in Knokke. Vandaag verschijnen ze een eerste maal voor de raadkamer. (SDVO)