Dumortierlaan krijgt nieuwe asfaltlaag na aanhoudende problemen Mathias Mariën

01 maart 2019

10u09 0 Knokke-Heist Op maandag 18 maart start een aannemer in de Dumortierlaan in Knokke met het vervangen van de betonstraatstenen door een asfaltverharding. Hierdoor wordt de problematiek van steeds terugkerende verzakkingen en spoorvorming in het wegdek grondig aangepakt.

Net zoals bij de renovatie van de Lippenslaan worden de betonstraatstenen machinaal uitgefreesd en meteen in de laadbak van een vrachtwagen overgeladen. In opdracht van het gemeentebestuur moet de klus bij gunstige weersomstandigheden in principe geklaard worden binnen de vijf werkdagen.

Omleiding via Kustlaan en Lippenslaan

De werklui beginnen de werkzaamheden op maandag 18 maart vanaf 7 uur en zouden uiterlijk op vrijdag 22 maart om 22 uur moeten klaar zijn met de belijning van het asfalt. In elk geval wordt er bij tegenvallende weersomstandigheden tijdens het weekend niet doorgewerkt. Om de voorbereidende werkzaamheden vlot te laten verlopen, vraagt het gemeentebestuur om het parkeerverbod strikt na te leven. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding voorzien via de Kustlaan en Lippenslaan. De parking van het IJzerpark blijft bereikbaar via de Nieuwpoortstraat. Voor de plaatselijke handelaars en omwonenden wordt het met de onvermijdelijke verkeers-, stof- en geluidshinder eventjes op de tanden bijten. Eenmaal de werken beëindigd zijn en alle werfmateriaal verwijderd, zal ook dit stuk van onze “gouden handelsdriehoek” weer schitteren in al zijn glorie.