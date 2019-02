Droom je van een ooievaar in je achtertuin? Willy (71) bouwt nestpalen op maat Wel twee vereisten: veel plaats én een bouwvergunning Mathias Mariën

20 februari 2019

11u39 1 Knokke-Heist Het voorjaar staat symbool voor de terugkomst van de ooievaren. In het Zwin kan je nu al 22 exemplaren spotten én zijn er al 12 nesten bezet. Wie liever een ooievaarsnest in de eigen achtertuin wil, kan terecht bij Willy Vanlandschoot (71). De gepensioneerde natuurgids bouwt nestpalen op maat. “Voorwaarde is wel dat er geen hinder is voor andere bewoners. Zo’n nestpaal in de dichte bebouwing is dus geen optie”, zegt schepen van Stedenbouw Kris Demeyere (GBL).

Dat ooievaars populaire dieren zijn, bewijst het grote aantal bezoekers dat jaarlijks naar het Zwin trekt. Het ringen van de vogels alleen al lokt heel wat nieuwsgierigen. Verschillende inwoners van Knokke-Heist en deelgemeenten gaan echter nog een stapje verder en hebben een eigen ooievaarspaal in hun tuin. Een van hen is Angelique Mazure uit Westkapelle. Plaats heeft de vrouw zat, met een tuin van ongeveer 9.000 vierkante meter. Ze houdt er dan ook tal van dieren. Angelique was enkele jaren geleden een van de eerste vogelliefhebbers die zo’n paal van neger meter hoog liet installeren. Bouwheer van dienst was Willy Vanlandschoot (71).

Bouwvergunning

Willy is al jarenlang gepensioneerd, maar zijn band met de natuur deed hem nadenken. Al enkele jaren is hij actief als natuurgids in het Zwin en ziet hij de ooievaren dus vaak van dichtbij. “Ik zag ze vaak op schoorstenen zitten, en heel wat mensen kregen de dieren ook op bezoek in de tuin. Door de nabijheid van het Zwin komen er nu eenmaal veel ooievaren in deze streek. “Waarom zouden we niet zelf zo’n paal kunnen zetten”, opperde iemand. En zo geschiedde. Ik besloot in actie te schieten en bouwde eigenhandig zo’n paal.” Ondertussen plaatste hij er al drie op het grondgebied van Knokke-Heist. “Zelf heb ik er jammer genoeg geen. Mijn tuin is daar iets te klein voor”, knipoogt Willy.

Ruimte is dan ook een van de grootste voorwaarden om zo’n nestpaal van negen meter hoog in je tuin te plaatsen. De dieren hebben namelijk een aanvliegroute nodig. “In een dichte bebouwing of een klein tuintje zouden we dat niet toestaan”, zegt schepen van Stedenbouw Kris Demeyere (GBL), die bevestigt dat er wel degelijk een bouwvergunning nodig is om een nestpaal te plaatsen. “Bovendien mag er ook geen hinder zijn voor andere omwonenden. Zo’n ooievaar maakt nu eenmaal wat lawaai en laat ook uitwerpselen achter.”

‘Rage’

Willy ziet het alvast graag gebeuren, dat mensen een nestpaal installeren. Hij heeft twee dagen nodig om de paal te zetten. Het enige wat hij nodig heeft is -uiteraard- een paal, een wiel, jutezakken en wilgentakken. “Ik denk dat het wel een ‘rage’ kan worden om een paal te installeren. Het is dan ook fantastisch om een ooievaarsnest in je eigen tuin te hebben.” Wie dit voorjaar graag ooievaren wil spotten maar geen eigen nestpaal heeft, kan uiteraard terecht in het Zwin. Daar vliegen nu al 22 exemplaren en zijn al 12 nesten ingenomen. Tegen april zal dat aantal nog toenemen.