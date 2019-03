Dronken bestuurster valt om als ze door politie wordt tegengehouden voor haar woning Siebe De Voogt

05 maart 2019

13u20 0 Knokke-Heist Een 48-jarige vrouw uit Knokke moet voor drie jaar een alcoholslot installeren in haar wagen. Dat heeft de Brugse politierechter dinsdagmorgen beslist. N.V. was zo dronken dat ze vorig jaar omver viel, toen ze door de politie staande werd gehouden voor haar woning.

De politie van Knokke zag op 11 oktober vorig jaar via hun camerasysteem hoe N.V. rond 2 uur ’s nachts naar haar wagen waggelde na een avondje stappen. Ze reden ter plaatse en zagen hoe de vrouw voor hun neus door het rode licht reed. De agenten konden haar uiteindelijk even verderop staande houden voor haar woning. V. was zo dronken dat ze bij het uitstappen pardoes tegen de grond viel. De ademanalyse wees uit dat ze liefst 2,90 promille in haar bloed had. En dat was niet de eerste keer, want ook in 2006 en 2017 werd V. al veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol. “Zoals zovelen maakte mijn cliënte de foute beslissing om de wagen te nemen, terwijl ze slechts een vierhonderdtal meter moest naar huis stappen”, pleitte haar advocaat. De politierechter legde N.V. uiteindelijk voor drie jaar een alcoholslot op. Eerst moet ze nog drie maanden rijverbod uitzweten en ook een geldboete van 3.200 euro betalen.