Dringende werken door waterlek 16 juli 2018

Vanaf vandaag tot donderdag vinden er dringende werkzaamheden plaats in de Elizabetlaan ter hoogte van het kruispunt met de Vuurtorenstraat in Knokke-Heist. Er moet een waterlek worden gedicht in de grote toevoerleiding naar het gebied Heist Noord (kant Zeedijk). Deze hoofdtoevoer staat nu volledig dicht waardoor de watertoevoer, bij piekmomenten, onvoldoende is. Om opnieuw voldoende watertoevoer te garanderen moet het lek zo snel mogelijk worden hersteld. De rechterrijstrook van de Elizabetlaan is afgesloten. In de Vuurtorenstraat is er geen doorgang mogelijk voor gemotoriseerd verkeer. Ter hoogte van de Vuurtorenstraat is het fietspad ook onderbroken. (MMB)