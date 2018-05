Drietal in cel voor valsemunterij 08 mei 2018

02u46 4

Drie mannen uit Knokke zitten in de cel op verdenking van valsemunterij.





Het drietal werd opgepakt toen in het Knokse uitgaansmilieu valse briefjes van 20 en 50 euro opdoken. Uit het onderzoek bleek dat de mannen, van wie er twee amper 18 en 20 jaar oud zijn, zelf het vals geld bestelden via WhatsApp. Dat deden ze bij professionele vervalsers in Nederland. Ze gingen samen ook de briefjes ophalen, maar legden daarover tegenstrijdige verklaringen af.





Om hoeveel geld het precies gaat, is nog niet geweten. "Ze wisten niet waarmee ze bezig waren", zegt een van de advocaten. De Brugse raadkamer verlengde de aanhouding van de valsemunters met een maand. (SDVO)