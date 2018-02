Drie dagen feest: 58 ton afval EINDBALANS NA DOORTOCHT CARNAVALISTEN: MATHIAS MARIËN

15 februari 2018

02u30 0 Knokke-Heist De gemeentearbeiders van Heist en Blankenberge hadden gisterenmiddag de handen vol met het opruimen van de berg afval die de carnavalisten achterlieten. Na drie dagen puin ruimen oogt de balans vooral in Heist indrukwekkend: meer dan 40 ton afval werd opgehaald.In Blankenberge stopte de teller op 18 ton.

Petjes, confetti, plastiek bekers, verkleedkostuums, maskers ... Werkelijk àlles kwam het gemeentepersoneel van Heist gisterenmiddag tegen. De traditionele avondstoet en feestnacht lieten duidelijk hun sporen na in het straatbeeld. Schepen Piet De Groote (Gemeentebelangen) kwam persoonlijk een kijkje nemen. Hij kon er uiteindelijk hartelijk om lachen. "De carnavalisten hebben duidelijk goed gevierd", knipoogt De Groote. Het gemeentebestuur zette alvast de grote middelen in om de straten en pleinen proper te krijgen. 22 arbeiders waren met borstel en bladvegers druk in de weer om de laatste restjes carnaval op te kuisen. Ook vier veegwagens reden op en aan. Een huzarenstukje, zo blijkt. Vooral het ruimen van de confetti was een schijnbaar onmogelijke opdracht.





40 ton

"Mensen hoeven dus zeker niet te schrikken als ze de komende dagen nog wat confetti op straat zien liggen. Letterlijk àlles opkuisen, kan simpelweg niet", verduidelijkt Piet De Groote. In de Knokkestraat en op het plein De Bolle was gisteren het meeste werk. Daar lag het afval enkele lagen dik. Ook binnenin de feesttenten werd een kleine puinhoop achtergelaten. "Ach, het belangrijkste is dat de carnavalisten plezier hadden. Regels opleggen zoals het verbieden van confetti, is nooit een optie geweest. Uiteindelijk moeten ze zelf weten waar de grens ligt en niks beschadigen", zegt de Groote. De teller van de gemeentearbeiders, die alles samen 600 werkuren puin hebben geruimd, oogde gisterenavond indrukwekkend: in drie dagen tijd haalden ze meer dan 40 ton afval op. "Het is onvoorstelbaar wat we allemaal vinden bij zo'n opkuis", lachen de schepen en gemeentearbeiders in koor. "40.000 kilogram, dat is eigenlijk te zot voor woorden." Even verderop in Blankenberge stopte de teller op 'amper' 18 ton. Dat maakte het feest er de voorbije dagen alvast niet minder op.





Doorzetters

Om 12 uur gisterenmiddag moesten de cafés officieel de deuren sluiten en was het einde van carnaval een feit. Toch hield dat enkele 'die hards' niet tegen om het feestje verder te zetten. Zowel in het straatbeeld van Heist als in enkele cafés waren nog feestvierders te vinden. Duidelijk boven hun theewater persten ze er nog een laatste feestje uit. Dat zorgde alvast voor leuke beelden en taferelen in de Heistse straten. "Wij weten tenminste wat een écht feestje is", zeggend e carnavalisten overtuigd.