Dit tankstation toont: u nadert de zee 18 april 2018

Langs de Natiënlaan in Knokke-Heist is 'het modernste tankstation' van Q8 in België officieel geopend.





Het oude tankstation werd afgebroken en maakte plaats voor een opvallend ontwerp. De architectuur van het gebouw is volledig afgestemd op de omgeving en locatie.





In dit geval: de zee. "Het totaalplaatje past in de omgeving. Dit is een voorbeeld van waar we in de toekomst naartoe willen", klinkt het bij Q8. Verder is de tankhalte ook duurzaam aangelegd met zonnepanelen.





Burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens kwam gisterenochtend een kijkje nemen en zag dat het goed was. Naast het tankstation zijn er ook een kleine Delhaize en Panos die elke dag open zijn. (MMB)