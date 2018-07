Dit mailde voorzitter naar milieuraad: 14 juli 2018

02u25 0

Kan ik tegen volgend weekend een riot-gun (met munitie) bij jullie lenen om eindelijk een deftig statement te maken tgo (tegenover, red.) de ongeletterde, onbeschofte en andere hondenbezitters in de Zwinduinen en Polders? Deze namiddag voor de zoveelste maal uitgemaakt geweest voor al wat lelijk is gewoon om op te merken dat men met een hond (die toen losliep) niet langs het keunepad mag passeren, nummer 2 (sic.) vond het niet kunnen dat hij niet doormocht. Graag tegen volgend weekend dus de mogelijkheid om een of meer van die honden te kunnen afknallen, dan halen 'we' de pers en is dit probleem voor enige tijd opgelost, of moet ik m'n scalpels meenemen?





grtz





Stefaan





(MMB)