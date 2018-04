Dinsdag begrafenis Johan Stollz 05 april 2018

02u47 0

Voor componist Johan Stollz vindt op dinsdag 10 april om 11 uur de begrafenisplechtigheid plaats in de Sint-Christoffelkerk van het Oost-Vlaamse Scheldewindeke bij Oosterzele. De man - die lang in Brugge woonde en kind aan huis was in Knokke - werd in 1968 wereldberoemd met zijn 'Concerto voor Natasha'. Stollz overleed dinsdagochtend en werd 88 jaar. Na de plechtigheid krijgt iedereen de kans om de familie te condoleren. (JSA)