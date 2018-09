Dieven blijven in cel na wilde achtervolging met schot 05 september 2018

Twee autodieven die vorige maand gevat werden na een wilde achtervolging door Knokke, blijven een maand langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Ze waren naar eigen zeggen onder invloed van alcohol toen ze in Sluis aan de haal gingen met een Mercedes. De Nederlandse politie zette de achtervolging in en de agenten verwittigden bij het kruisen van de grens hun Belgische collega's. G.C. (42) en J.Z. (35) - afkomstig uit de streek rond Bergen - weigerden te stoppen voor de politie en reden met snelheden tot 150 kilometer per uur door Knokke. De situatie werd zo gevaarlijk dat een agent zelfs een schot loste in de Kustlaan. Uiteindelijk reed het duo zich klem op enkele betonblokken op de Zeedijk en werden de twee ingerekend. (SDVO)