Dienst communicatie vanaf vandaag op nieuwe locatie

06 februari 2018

De gemeentelijke dienst communicatie is vanaf vandaag terug te vinden in het onthaal op de gelijkvloerse verdieping van het stadhuis in Knokke. Hiermee wil de communicatiedienst nog dichter komen te staan bij de burger en een rechtstreeks aanspreekpunt zijn voor iedereen die met vragen zit op het vlak van de gemeentelijke beleidscommunicatie, burgerparticipatie of public relations. De communicatiecollega's laten de dienst ICT achter op de tweede verdieping en vervoegen beneden zo het team van de dienst secretarie en uiteraard het team van de onthaalmedewerkers. De dienst communicatie kan je nog altijd bereiken op het vertrouwde telefoonnummer 050/63.0 1.33 en je kan ook nog steeds e-mailen naar communicatie@knokke-heist.be (MMB)





