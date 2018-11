Dief mag gevangenis meteen verlaten 07 november 2018

Een 39-jarige Pool heeft 1 jaar cel met uitstel en 800 euro boete gekregen, omdat hij vlak voor de zomer geld stal uit de kassa van de cafetaria van een paardenmanege in Knokke. Gisteren kwam hij al vrij uit de gevangenis.





K.U. deed in de manege de kassa open en ging aan de haal met meer dan 1.000 euro. Hij werd betrapt, maar kon toch vluchten. Via zijn nummerplaat kwam de politie hem op het spoor. Zo bleek dat hij in een hotel in Knokke een bos sleutels had gestolen en daarna er tot tweemaal toe probeerde te overnachten om er te kunnen toeslaan. De hoteliers belden evenwel de politie en K.U. werd ingerekend. Bij hem thuis werden er in de garage nog gestolen spullen gevonden, samen met een potje met 20 xtc-pillen.





De man deed de rechter een opmerkelijk voorstel: "Ik betaal de manege terug, zolang ik een straf met uitstel krijg en vrijkom", sprak hij. Dat verkreeg hij ook, maar of dat op zijn vraag is, blijft onduidelijk. Hij moet de manege nu 1.101 euro terugbetalen. (JHM)