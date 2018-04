Diamanten huwelijk voor Norbert en Maria 26 april 2018

Norbert Hosten (79) en Maria Broeckaert (78) vierden hun 60ste huwelijksverjaardag in restaurant-feestzaal Ter Mude in Knokke-Heist.





Het echtpaar stapte in La Louvière in het huwelijksbootje op 12 april 1958. Schepenen Anthony Wittesaele en Daniel Despiegelaere feliciteerden het koppel in naam van het gemeentebestuur. Het paar heeft 2 kinderen,





4 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen, met nog eentje op komst in mei.





