Diamanten huwelijk voor Denis en Ivonne 09 augustus 2018

Denis De Deyne en Ivonne De Waegenaere hebben hun diamanten huwelijksjubileum gevierd in het kasteel van Moerkerke. Het koppel trad op 18 juli 1958 in het huwelijksbootje in Brugge. Schepenen Annie Vandenbussche en Philippe Vlietinck werden door het schepencollege afgevaardigd om de honneurs waar te nemen. Het koppel kreeg samen 3 kinderen: Luc, Christel en Johan en heeft daarbovenop nog 8 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen, Stella en Ida. Denis en Ivonne genieten nu al enkele jaren van hun verdiende pensioen, maar ze blijven druk bezig met allerhande activiteiten.





(MMB)