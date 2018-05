Diamanten huwelijk voor Aimé en Gabrielle 18 mei 2018

Het echtpaar Moens-Falleyn werd op zaterdag 12 mei 2018 in de bloemetjes gezet in restaurant Schildia in Knokke-Heist ter ere van hun diamanten huwelijksjubileum.





Zestig jaar geleden stapte het koppel in het huwelijksbootje in Heist: op 13 mei 1958. Schepenen Kris Demeyere en Piet De Groote namen de honneurs van het gemeentebestuur waar om Aimé (79) en Gabrielle (79) te feliciteren. Het paar heeft 3 kinderen, 5 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen.





(MMB)