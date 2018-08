Diamant voor Gaston en Laura 14 augustus 2018

02u28 0 Knokke-Heist Gaston Janssens (90) en Laura Rosseel (87) vierden hun diamanten huwelijksjubileum in het rusthuis De Noordhinder in Heist.

Het koppel trouwde in 1958 en telt 4 kinderen: Patrick, Luc, Ann en Hilde. Schepen Philippe Vlietinck mocht de wensen van het gemeentebestuur en het Koninklijk Paleis aan het echtpaar overmaken. Beiden zijn actief geweest in tal van verenigingen. Gaston in ACW (secretaris), CD&V en in Ziekenzorg. Hij was ook bloedgever met meer dan 100 bloedgiftes totdat hij niet meer mocht door zijn leeftijd. Laura was lid van KAV (het huidige Femma) en ook actief in Ziekenzorg.





(MMB)