Deze brievenbussen verdwijnen in Knokke-Heist

17 december 2018

Bpost is momenteel bezig met de aanpassing van hun netwerk van rode brievenbussen. De postbedeler zag de voorbije vijf jaar het volume brieven met 20 procent dalen en vindt het niet langer verantwoord om het volledige netwerk van rode brievenbussen te behouden. Daarom nemen ze de minst gebruikte brievenbussen weg. De brievenbussen worden momenteel al weggehaald en zullen allemaal verwijderd zijn tegen eind maart 2019. Ook in Knokke-Heist is dat het geval. Concreet gaat het om onderstaande rode brievenbussen die verdwijnen:

- Graaf Jansdijk 162-166, Knokke

- Graaf Jansdijk 42, Knokke

- Kragendijk 124, Westkapelle

- Lispannenlaan 6, Knokke

- Maurice Lippensplein 25, Knokke

- Rustoordstraat 1, Westkapelle

- De Vrièrestraat 26, Heist

- Vissershuldeplein, Heist