Dertig maanden cel voor dievegge die er na arrestatie in slaagde te sms’en in politiecombi Siebe De Voogt

14 maart 2019

16u43 0 Knokke-Heist Twee Roemeense dievegges en een echtgenoot van één van hen hebben in de Brugse rechtbank celstraffen van 30 maanden en 2 jaar gekregen. Eén van de vrouwen slaagde erin om in de politiecombi via sms haar verhoor voor te bereiden met haar echtgenoot, maar veel voordeel leverde dat haar niet op.

De opvallende feiten deden zich op 24 oktober vorig jaar voor na een poging tot diefstal in Deinze. “De politie vond het blijkbaar niet nodig om die vrouw te boeien of haar gsm af te nemen”, sneerde de procureur. “Ze kon in de politiecombi berichten sturen naar haar echtgenoot (de derde beklaagde, red.). Ze wiste de sms’en, maar achteraf konden we die gelukkig recupereren. De dame bleek op weg naar het kantoor haar verhoor aan het voor te bereiden zijn.” De 27-jarige Roemeense werd in Deinze op heterdaad betrapt door een politie-inspecteur. “Ze was vrijgelaten na een grijpdiefstal op 29 juli in Oostende, maar bleef blijkbaar doordoen.” Op 9 maart werd een man in Lokeren voor het eerst slachtoffer van de Roemeense en haar amper 20 jaar oude kompane. Het slachtoffer werd gevraagd een petitie in te vullen. Hij haalde z’n portefeuille uit om beide dames 5 euro te geven, maar achteraf bleek 560 euro extra verdwenen te zijn.

Op 14 juli stalen de dievegges een gouden armband van een man in Knokke. “Een van hen greep z’n arm vast toen hij een winkel buitenkwam en gaf hem een knuffel”, sprak de advocate van de man. “Nadien bleek zijn armband te zijn verdwenen: een gepersonaliseerd stuk dat hij al had van 1972.” Ook in Blankenberge sloegen de Roemeense vrouwen op 16 juli toe. Ook daar probeerden ze tevergeefs een diefstal te plegen door het slachtoffer af te leiden met een petitie. “Deze vrouwen hebben alles als eksters gepikt”, stelde de procureur. “Ze pakten alles wat ze te pakken konden krijgen. Eén van hun echtgenoten voerde hen volgens ons rond in z’n Jaguar met Britse nummerplaat. Die werd zeker bij twee feiten opgemerkt.” De sms’ende dievegge kreeg donderdagmorgen 30 maanden cel opgelegd. Haar echtgenoot en kompane kregen elk 2 jaar cel.