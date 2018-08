Demonstraties vogelringen in het Zwin 28 augustus 2018

Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist pakt de komende weken opnieuw uit met verschillende demonstraties 'vogelringen'. Zowel op 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 als 30 september zijn er tussen 10 en 12 uur demonstraties voorzien. Een gediplomeerd vogelringer van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is dan aan het werk te zien in het vogelringstation. Hij ringt en weegt de trekvogels en geeft uitleg over het wetenschappelijk onderzoek over de vogeltrek. Vooraf inschrijven is niet nodig. Op zondag 23 september gaat het Zwin Natuur Park uitzonderlijk al om 8 uur open en krijgen de bezoekers de ringer extra vroeg aan het werk te zien. Belangrijk: het vogelringen gaat niet door bij slecht weer. Op de Facebookpagina van het Zwin Natuur Park worden bezoekers hierover op de hoogte gehouden. (MMB)