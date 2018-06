Dealers verstoppen coke in dakgoot 05 juni 2018

02u54 0

Vijf mannen en een vrouw staan in de Brugse rechtbank terecht voor de invoer en verkoop van cocaïne. De bende werkte vanuit een dakappartement in de Smedenstraat in Knokke. Tijdens observaties zagen speurders hoe enkele mannen geregeld zakjes coke uit de dakgoot haalden. Het verdere onderzoek leidde hen naar een Nederlander die door het openbaar ministerie aanzien wordt als leider. "De man was op 7 maart 2016 betrokken bij een mislukte ripdeal", sprak de procureur. "Hij werd daarbij in de schouder geschoten door een 14-jarige. Vanuit Nederland zocht hij zelf zijn loopjongens in ons land uit. Op de taps was te horen hoe hij zich tegenover hen erg agressief en intimiderend gedroeg." De Nederlander hangt 5 jaar cel boven het hoofd. Voor de andere beklaagden werd tussen 15 en 37 maanden gevraagd. Hoeveel cocaïne de bende precies aan de man bracht, is niet geweten. Het openbaar ministerie vraagt wél de verbeurdverklaring van bijna 30.000 euro aan winsten. Uitspraak op 25 juni. (SDVO)