David Van de Steen geeft lezing over levensverhaal na overleven Bende van Nijvel Mathias Mariën

01 februari 2019

07u01 0 Knokke-Heist Op maandag 11 februari om 14.30 en 20 uur draait het Cultuurcentrum Knokke-Heist in de schouwburg van Scharpoord de film ‘Niet Schieten’ over de gewelddadige overvallen van de Bende Van Nijvel. De gemeentelijke openbare bibliotheek heeft op haar beurt David Van de Steen, overlevende van een bloedige overval door deze bende, uitgenodigd om de inleiding te verzorgen en toelichting te geven bij zijn boeken en zijn levensverhaal.

In de jaren ‘80 zaaide de Bende van Nijvel terreur en vernieling in België door allerlei bloedige overvallen op supermarkten. Op 9 november 1985 sloegen ze toe in Aalst. Die dag verloor David Van de Steen, op zijn negende, zijn ouders en zusje bij de aanslag van de Bende van Nijvel op de Delhaize. Zelf raakte hij verminkt voor het leven. Hij kreeg 9 kogels in zijn lichaam nadat hij een glimp kon opvangen van het gezicht van een van de overvallers. Hij werd voor dood achtergelaten. David overleefde echter. Er volgde een jarenlange revalidatie. De overheid liet hem aan zijn lot over en hoewel hij de enige getuige is die ‘de reus’ van de bende van dichtbij heeft gezien, toonde het gerecht nooit interesse.

Lezing

Na 25 jaar doorbreekt hij nu de stilte. Samen met Humo-journaliste Annemie Bulté schreef hij de biografie ‘Niet schieten, dat is mijn papa!’. Zijn verhaal van vallen en opstaan is er één op maat van de filmindustrie. Met ‘Niet schieten’ verfilmde Stijn Coninx de autobiografie. Acht jaar later was er nood aan een vervolg op dat eerste boek: in ‘Overlever van de Bende van Nijvel’ gaan ze, vaak voor het eerst, praten met andere slachtoffers en nabestaanden, betrokkenen, ex-speurders, ex-gangsters en filmlui. Die ontmoetingen diepen het levensverhaal van Van de Steen beklijvend uit. Het levert een reeks exclusieve getuigenissen op. Zelf getekend door het trauma, helpt David ook andere mensen in het verdriet om hun geliefden. Dit boek brengt daarom niet alleen Davids levensverhaal van de aanslag tot nu. Meer dan ooit wil het ook aandacht vragen voor het lot van slachtoffers. “De ravage van de Bende is ontiegelijk veel groter dan die 28 doden”, aldus David Van de Steen. Alle geïnteresseerden zijn voor deze gratis lezing welkom in Bib Scharpoord op maandag 11 februari 2019 telkens om 13.30 en 19 uur.