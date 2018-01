Datum opbouw Sint-Niklaaskerk bekend 24 januari 2018

02u41 0

Aanstaande woensdag om 19.30 uur organiseert het gemeentebestuur van Knokke-Heist in zaal in 't Dorp in de Dorpsstraat 106 in Westkapelle een informatievergadering over de werkzaamheden voor de heropbouw van de Sint-Niklaaskerk.





Op deze bijeenkomst krijgen de omwonenden onder andere informatie over de opstart van de werken, de werfinrichting, de aanrijroutes van het werfverkeer en waar er nog mag en kan geparkeerd worden. Een grote stap richting de definitieve heropbouw van de kerk die op 28 maart 2013 volledig afbrandde. Vanaf donderdag 1 februari wordt de werf ingericht en de torenkraan gemonteerd.





Vanaf donderdag 15 februari starten de eigenlijke renovatiewerken. Dat zal gepaard geaan met kleine verkeershinder. Alles samen zullen de werken ongeveer twee jaar duren. De nieuwe Sint-Niklaaskerk wordt een multifunctioneel kerkgebouw. De 26 meter hoge torenspits komt terug in een moderne versie in staal. De ledverlichting in de toren moet in het donker voor een mooi uitzicht zorgen. (MMB)