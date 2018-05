Dansgroep Heliopsis viert 40ste verjaardag met daverende show 26 mei 2018

Het Cultureel Centrum Scharpoord in Knokke-Heist was onlangs het decor voor de daverende show 'Opus 2018' van Dansgroep Heliopsis. Méér dan 200 gepassioneerde dansers gaven het beste van zichzelf tijdens maar liefst vijf uitverkochte voorstellingen. De ruim 2.000 toeschouwers waren het na afloop unaniem eens: dit niveau van dansen is ongezien in Knokke-Heist. Liesbeth Kreps, dochter van Viviane De Schrijver die in 1978 Heliopsis oprichtte, tekende voor de creatieve realisatie van 'Opus 2018' en werkte samen met haar team de choreografieën uit. "Het was ongelooflijk. We hebben ons maandenlang als één grote dansfamilie keihard ingezet om van 'Opus 2018' een succes te maken. De appreciatie van het publiek doet dan ook bijzonder veel deugd."





(MMB)