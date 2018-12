Daar zijn de kliffen weer, maar Knokke-Heist krijgt 17 miljoen euro voor zandopspuitingen Mathias Mariën

13u52 0 Knokke-Heist Op het strand van Knokke-Heist zijn kleine kliffen ontstaan door de storm van de voorbije dagen. “Gelukkig weten we dat het om een tijdelijk probleem gaat. In 2019 maakt de regering 17 miljoen euro vrij om ons strand op te spuiten”, zegt schepen van Strand Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen).

De strakke wind en het stormweer van de voorbije dagen hebben over de volledige kustlijn kliffen gevormd. Vooral in Bredene zijn die duidelijk zichtbaar, met hoogtes tot twee meter. In Knokke-Heist krijgen ze ook af te rekenen met het fenomeen, al is het deze keer beperkt. “Het is minder erg dan op andere plaatsen. En gelukkig weten we dat het om een tijdelijk probleem gaat", zegt schepen Anthony Wittesaele. Bovendien is er voor Knokke-Heist extra goed nieuws. Vorige week al kreeg de gemeente te horen dat de regering zo'n 17 miljoen euro vrijmaakt om het strand op te spuiten.

Volgens Steve Timmermans van Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) is er ondertussen opdracht gegeven om de kliffen langs de volledige kust te breken uit veiligheid. Hij ontkent bovendien dat het zand volledig verloren is. “Het zand is weliswaar uitgevlakt richting de laagwaterlijn, maar biedt nog steeds bescherming tegen een honderdjarige storm. Het klopt dus niet dat al dat zand volledig is weggespoeld”, aldus Timmermans.