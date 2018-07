Cyriel en Lilly vieren briljanten huwelijksjubileum 24 juli 2018

Cyriel Desmidt (88) en Lilly Lannoye (84 vierden in aanwezigheid van vrienden en familie hun 65ste huwelijksverjaardag. Het koppel stapte op 4 juli 1953 in het huwelijksbootje in Westkapelle. Schepenen Annie Vandenbussche en Philippe Vlietinck feliciteerden het echtpaar in naam van het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Het paar heeft 3 kinderen, 3 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Cyriel houdt van kunstschilderen en tekenen. Lilly doet aan bloemschikken, kransen maken van schelpen en ze kan enorm goed koken. Lilly is lid van FEMA (vrouwenbeweging) en OKRA. Ze was misdienaar gedurende 20 jaar maar met het afbranden van de kerk in Westkapelle is dit nu gedaan. Ze helpt als vrijwilliger bij Westpunt.





(MMB)