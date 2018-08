Cowboy verkoopt hippe elektrische fiets op Zeedijk 30 augustus 2018

De start-up Cowboy, die een hippe elektrische fiets heeft ontworpen, heeft - na vestigingen in Antwerpen en Brussel - zijn intrek genomen in conceptstore The List op de Zeedijk in Knokke.





Met de moderne elektrische fiets - kostprijs: 1.790 euro - wil het bedrijf vooral een jong publiek aantrekken. De matzwarte tweewieler is een combinatie tussen een mountainbike en stadsfiets. "Cowboy heeft een duidelijk doel: een aantrekkelijk alternatief aanbieden voor verplaatsingen met de wagen in en rond steden, en het aantal pendelaars met de fiets doen toenemen", klinkt het bij het bedrijf. Met de elektrische fiets komt ook een app met tal van functies. Zo kan je met de app ook je lichten aandoen en makkelijk je fiets terugvinden. (MMB)