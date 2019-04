Consultant int bijna 50.000 euro aan werkloosheidsuitkeringen, maar blijft met hulp van stroman toch aan de slag: rechter legt hem 6 maanden cel op Siebe De Voogt

10 april 2019

12u36 4 Knokke-Heist Een consultant uit Knokke-Heist heeft in de Brugse rechtbank 6 maanden cel gekregen voor gesjoemel met werkloosheidsuitkeringen. Guido C. (61) kreeg in totaal 50.000 euro van de RVA, maar bleef met de hulp van een stroman toch aan het hoofd staan van z’n bedrijfje.

Guido C. (61) is geen onbekende voor het gerecht. De man kwam in 2015 al in het vizier van de speurders. Hij werd op 14 maart van dat jaar aan de kant gezet door de Franse douane in Perpignan samen met z’n ex L.L.: toenmalig gemeenteraadslid en tandartse uit Middelkerke. Onder het reservewiel in hun wagen zat 400.000 euro cash geld verstopt. 100.000 euro daarvan bleek zwart geld te zijn. Het koppel had koffie rond de briefjes aangebracht om met die sterke geur eventuele speurhonden te misleiden. Een jaar later kreeg de RVA informatie dat C. sjoemelde met werkloosheidsuitkeringen. Op 20 januari 2015 had de zestiger uit Knokke verklaard dat hij geen activiteiten meer verrichte en bijgevolg werkloos was. Twee maanden eerder had hij ontslag genomen als zaakvoerder van z’n consultancybedrijfje X-Change-Consult.

Tommy V. (30) uit Diksmuide had het zaakvoerderschap overgenomen. Althans op papier, want het onderzoek wees uit dat Guido C. in werkelijkheid nog steeds de dagelijkse leiding in handen had. Zijn gsmnummer stond online bij de contactgegevens van het bedrijf en bovendien werd geld van de BVBA op zijn persoonlijke rekening gestort. In vier jaar tijd inde C. met zijn constructie onterecht 50.000 euro aan werkloosheidsuitkeringen. De man betwistte de tenlasteleggingen en beweerde dat X-Change-Consult een slapende vennootschap was. De rechter veegde dat argument woensdagmorgen echter van tafel. “Beklaagde voerde wel degelijk activiteiten uit als zaakvoerder”, oordeelde hij. Guido C. kreeg een gevangenisstraf van 6 maanden opgelegd en 4.800 euro boete. De 50.000 euro aan werkloosheidsuitkeringen moet hij terugbetalen. Tommy V. moet als stroman een werkstraf van 50 uren uitvoeren. Hij beweerde steeds dat hij het zaakvoerderschap aanvaardde om zijn vriend een plezier te doen.