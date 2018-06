Compostdemoruimte open voor publiek 28 juni 2018

Elke eerste zaterdag van de maand opent de compostdemoruimte in de Noordhinder in Heist opnieuw zijn deuren voor het grote publiek. Op zaterdag 7 juli van 10.30 tot 11.30 uur vertelt een enthousiast team van kringloopkrachten (compostmeesters) je alles over thuiscomposteren. Met de handige tips en weetjes van de kringloopkrachten verwerk je tuinresten en keukenafval tot de beste bodemverbeteraar. Twijfel je nog over de aankoop van een compostvat of -bak? Weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen? Mag je gras verwerken in je compost? Wat mag je wel en wat niet in de compostbak gooien? Op de demoruimte krijg je een antwoord op alle vragen.





(MMB)