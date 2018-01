Commandowagen politie te koop 27 januari 2018

03u22 0

De politiezone Damme/Knokke-Heist doet via een online veiling enkele politievoertuigen van de hand. Meest in het oog springend is een vrachtwagen van Mercedes die jarenlang dienst deed als commandowagen. De truck is 12 jaar oud en heeft 143.000 kilometer op de teller. Wie hoopt met de aankoop ervan zich een echte politieman te voelen, is er echter aan voor de moeite. Voor de verkoop zal de politie de bestickering en ingebouwde radios verwijderen. De startprijs staat op 5.000 euro. Verder zijn er ook nog drie politiemotors, tientallen smartphones en bureelmateriaal te koop. "Alle aangeboden voertuigen en goederen zijn verouderd voor onze diensten en werden al vervangen", zegt politiewoordvoerster Isolde Van Eenooghe. Wie negen werkende smartphones wil kopen vanaf 95 euro, neemt dus best eens een kijke op de veiling. Geïnteresseerden kunnen nog bieden tot 14 februari. Alle informatie is terug te vinden op de website www.io-auctions.com (MMB)