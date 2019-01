Comateuze mama van 2 krijgt jaar cel na inname speedball JHM

28 januari 2019

20u28 0 Knokke-Heist Een jonge moeder met twee kinderen uit Knokke die al anderhalf jaar in coma ligt en feitelijk ‘leeft als een plant’ is opvallend genoeg veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel.

Mireille V. nam in de zomer van 2017 een speedball tot zich, dat is een cocktail van heroïne en cocaïne die intraveneus wordt ingebracht. De vrouw ging vrijwel onmiddellijk in shock maar het duurde liefst 20 uren voor haar echtgenoot Joery A. de hulpdiensten belde. De man stond immers al onder voorwaarden en vreesde in de cel te belanden. Dat gebeurt nu ook, want hij krijgt 46 maanden cel. t. Een buurman die door A. werd opgeroepen maar ook niets deed krijgt 8 maanden met uitstel. “De vrouw was klinisch dood en kon pas ternauwernood gered worden. Ze is voor het leven zwaar gehandicapt. Haar twee jonge kinderen zijn eigenlijk hun moeder kwijt”, sprak haar advocaat. Twee mannen die de drugs leverden krijgen 37 maanden cel. Valere V. en Peter D. stonden ook in een andere drugszaak terecht. In 2014 bleek dat er xtc en cocaïne werd verkocht in de tattoozaak van Valere V.W. in Heist. Hij verkocht die samen met Peter P. Er werd ook cannabis verkocht, die geleverd werd door een koppel uit Assenede. Zij hadden een plantage waar minstens 800 gram werd geoogst. Jaren later bleken de twee nog steeds in het drugsmilieu te zitten toen ze de bijna fatale dosis speedball afleverden in Heist.