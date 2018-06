Chris Dusauchoit en 'Topdokter' te gast op zomerlezingen 09 juni 2018

Augustus is in Knokke-Heist traditioneel de maand van de zomerlezingen. Al meer dan 15 jaar komen sprekers naar Hotel Pavillon du Zoute om onderwerpen uit hun vakgebied toe te lichten. Het initiatief is uniek in België en een absolute aanrader voor een boeiende start van een zomerse dag. Tussen 2 en 23 augustus zakken maar liefst tien sprekers af naar Hotel Pavillon du Zoute in de Bronlaan. Van marketingspecialist tot dokter of opiniemaker: alle geselecteerde sprekers zijn toppers in hun vakgebied. Ook omstreden onderwerpen gaan ze niet uit de weg. Vaak komen bekende namen aan bod, onder wie hondenliefhebber Chris Dusauchoit en Prof. Dr. Tessa Kerre, bekend uit de VIER-serie 'Topdokters'. De lezingen starten telkens om 10 uur en worden afgesloten met een aperitiefbabbel. Standaard Boekhandel zorgt voor een boekenstand. Het volledige programma is terug te vinden op www.myknokke-heist.be/zomerlezingen-2018. (MMB)