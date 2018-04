Chiro Heist krijgt cheque van 600 euro 04 april 2018

02u35 0

Prins Bjorn 1, Thierry Desmit en Philip Van Eeghem van Café Den Oosthoek hebben Chiro Heist in de bloemetjes gezet. Het kreeg een bedrag van 600 euro, de opbrengst van het afscheidsbal van de plaatselijke prins carnaval. "Een bloeiend en rijk verenigingsleven is op verschillende vlakken een meerwaarde. Het betekent niet alleen een divers aanbod aan vrijetijdsactiviteiten, maar het heeft een minstens even groot sociaal belang. Daarom dat Thierry en ik met veel plezier onze schouders zetten onder dit mooie idee van Bjorn1 en zijn gevolg", zegt organisator Philip Van Eeghem.





(MMB)