Chauffeur rijdt met 125 per uur in zone 50 10 februari 2018

De flitswagen van de lokale politie Damme/Knokke-Heist controleerde in januari 15.810 auto's op hun snelheid in Damme en Knokke-Heist. Hiervan reden er 2.100 (ofwel 13 procent) te snel. Een hardrijder haalde zelfs een snelheid van 143 kilometer per uur in een zone 70.





Voor dit roekeloos rijgedrag moet de bestuurder zich binnenkort verantwoorden voor de politierechter. In totaal reden ook 773 bestuurders te snel voorbij een vaste flitscamera. Een snelheidsduivel haalde een snelheid van 125 kilometer per uur in een zone 50. De lokale politie roept alle bestuurders op zich hoffelijk te gedragen in het verkeer en de snelheidslimieten te respecteren. In Damme en Knokke-Heist kan je het ganse jaar door op snelheid, alcohol, drugs, gsm-gebruik en gordeldracht worden gecontroleerd.





(MMB)