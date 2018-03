Cercle Brugge te gast in Heist 21 maart 2018

Op vrijdag 23 maart om 16 uur kunnen voetballiefhebbers kersvers kampioen uit 1B Cercle Brugge aan het werk zien tegen eersteklasser KV Kortrijk in Stadion De Taeye in Heist.





De twee ploegen nemen het er tegen elkaar op in een oefenmatch. Cercle Brugge speelde op 10 maart kampioen na een zinderende finale tegen Beerschot Wilrijk. Het kampioenschap leverde een promotie op naar eerste klasse A.





KV Kortrijk greep met een zevende plaats in de reguliere competitie net naast een ticket voor Play-off 1 en bereidt zich met deze wedstrijd dus voor op de strijd in Play-off 2.





Tickets kun je ter plaatse kopen voor tien euro. (MMB)