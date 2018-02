CEO uit Knokke-Heist genomineerd voor prestigieuze prijs 08 februari 2018

02u36 0

Pascale Van Damme uit Knokke-Heist, CEO van Dell EMC Lux, is dit jaar door de JUMP-organisatie genomineerd om CEO-ambassadeur voor gendergelijkheid te worden. De Wo.Men@Work Award beloont de CEO die het hardst werkt om gendergelijkheid te bereiken binnen zijn of haar bedrijf, gevestigd in België. "Ik geloof in diversiteit van geslacht, cultuur en leeftijd binnen Dell EMC Belux, maar evenzeer in ons onderwijs, overheidsinstellingen en de samenleving als een geheel. Alles begint met het goede voorbeeld te geven en een omgeving te creëren waarin alle medewerkers authentiek kunnen zijn en zich thuis voelen", zegt Pascale Van Damme.





Nog tot 16 februari 2018 kun je je stem voor de vrouw uitbrengen via http://jump.eu.com/award/vote. De prijsuitreiking vindt plaats op 8 maart om 18.30 uur op het Jump 2018 Forum in Brussel.(MMB)