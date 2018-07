Centrum moeilijk bereikbaar door wielerwedstrijd 16 juli 2018

02u23 0

Morgen vindt in Knokke-Heist de dertigste editie van de Grote Prijs Herbo Liften plaats. Deze wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract en beloften wordt georganiseerd door WSC Knokke-Westkapelle Sportief. De renners starten om 15.00 uur en leggen zeventien rondes van 6,7 kilometer af op het volgende parcours: van de Dorpsstraat richting de Westkapellestraat en verder naar de Waterstraat. Het einde van de wedstrijd is voorzien om 18.00 uur. Tijdens de wedstrijd is het centrum van Westkapelle moeilijk bereikbaar. De politie en organisatie nemen extra verkeers- en veiligheidsmaatregelen. De verkeersmaatregelen zullen aangeduid worden door verkeerssignalisatie. (MMB)