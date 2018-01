Celstraf na klappen aan vrouwelijke artsen 02u54 0

Een dertiger uit Knokke moet vijf maanden naar de cel en hij moet ook een geldboete betalen van 300 euro, nadat hij twee vrouwelijke artsen aanviel en verwondde. S.D. kreeg in februari 2016 een zwaar verkeersongeval en liep daarbij 9 breuken op. Hij werd naar het AZ Zeno in Blankenberge gebracht, waar het verplegend personeel hem leerde kennen als een agressieveling. "Op 20 maart wilde de verpleegkundige hem niet alleen verzorgen, omdat S. bekendstond als 'de terreur van de dienst'. Dat bleek ook al snel, want toen ze bij hem binnen was, gaf haar enkele elleboogstoten en vuistslagen. Toen hij na enkele weken terug naar huis mocht maar nog lange tijd moest herstellen, stuurde zijn werkgever een controlearts op hem af. Dat was weer niet naar de zin van S.D. Op 30 juni bedreigde hij die controlearts en probeerde haar te slaan met zijn krukken. De man ontkende alles en zei dat de artsen het geweld zelf uitlokten, maar werd zelf al viermaal eerder veroordeeld voor geweld. Hij moet elk van hen een schadevergoeding betalen.





(JHM)