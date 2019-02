Cathy Coudyser (N-VA) op plaats 5 voor Vlaams parlement Mathias Mariën

01 februari 2019

06u56 0 Knokke-Heist Huidig Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser uit Knokke-Heist krijgt plaats 5 op de lijst voor het Vlaams parlement.

Cathy Coudyser is geboren en getogen in Knokke-Heist en maakte na een passage in het onderwijs de overstap naar de financiële wereld als adviseur sparen en beleggen. Sinds 2013 is Coudyser gemeenteraadslid en fractieleidster voor de N-VA in Knokke-Heist. In 2012 ging ze zetelen als federaal parlementslid. Na de verkiezingen in 2014 trad Coudyser namens de N-VA op als woordvoerder voor de beleidsdomeinen cultuur, erfgoed en toerisme. “Ik hoop op de steun en de stem van de Knokke-Heistenaar en de West-Vlamingen om mijn werk in Brussel verder te zetten. Knokke-Heist is de toeristische gemeente bij uitstek, heeft een sterk vrijetijdsbeleid en vele kunstenaars en – galeries”, zegt Coudyser.

Volgens Coudyser liggen er voor Knokke-Heist belangrijke dossiers rond veiligheid, kustverdediging, en mobiliteit op de plank. “Daarbij denk ik vooral aan de integrale aanpak van de transitmigratie in en rond Zeebrugge, de structurele maatregelen die nodig zijn om de zwakke plekken in de kustverdediging voor Knokke aan te pakken, de nieuwe zeesluis voor Zeebrugge, de heraanleg van het M. Lippensplein en de ronde punten op de Natiënlaan, de downgrading van de Elisabethlaan in Heist en de afstemming van bus- en tramlijnen om de basisbereikbaarheid te verbeteren.

Aandacht voor de kust

Daarmee wil de partij N-VA, die heel wat parlementairen en mensen met bestuurservaring telt, de belangen van de kust verdedigen. Er moet volgens Coudyser ook nagedacht worden over de aantrekkelijkheid van de kust om er te wonen, het betaalbaar houden van woningen voor jonge gezinnen, en een aanpak van de vergrijzingsproblematiek. De kust biedt bovendien op vlak van duurzame innovatie mogelijkheden voor extra tewerkstellingskansen.

“Sjette gev’n ! Samen met een sterke lijst, en gemotiveerde kandidaten gaan we voluit voor West-Vlaanderen. We zullen stevig campagne voeren van Knokke-Heist tot Heuvelland en van Avelgem tot De Panne”, klinkt het bij Coudyser.