Casinodirecteur, schrijver, telefonist van de koning... Wát een leven KNOKKE-HEIST NEEMT AFSCHEID VAN STAF KNOP (97) BART HUYSENTRUYT

07 maart 2018

02u35 0 Knokke-Heist Telefonist van koning Leopold III, journalist voor deze krant, schrijver van 30 toneelstukken en 20 romans en zelfs even casinodirecteur, waarbij hij wereldsterren naar Knokke-Heist haalde. De kustgemeente neemt afscheid van de veelzijdige Staf Knop (97). Hij overleed maandag na een val.

"Een interessante carrière", zo verwoordt burgemeester Leopold Lippens de talrijke bezigheden van Staf Knop. Dat is nog een understatement. De eerste job van Staf, in 1921 geboren in Brussel, was telefonist van koning Leopold III. De jonge prins Boudewijn nam hij toen zelfs geregeld mee voor ritjes op zijn fiets. Tijdens de oorlog werd Staf gevangen genomen door de Duitsers. Hij kon vluchten en belandde bij de Britse geheime dienst. Nadien was hij tussen 1949 en 1972 journalist voor Het Laatste Nieuws.





Canzonissima

Bij het grote publiek brak hij door in de jaren 60 als jurylid van Canzonissima, de populaire voorloper van Eurosong. Hij werd een paar jaar geleden zelfs nog gevraagd om mee te werken aan 'Remember Canzonissima', een televisiereeks voor VRT. "Ik hoop dat die serie ooit uitgezonden wordt", zei hij daar toen over.





Van 1972 tot 1986 werd Staf artistiek directeur van het Knokse Casino. Hij haalde de grootste artiesten ter wereld naar de kustgemeente, onder andere Frank Sinatra, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour en Elton John. Dat deel van zijn leven verwerkte Staf twee jaar geleden in zijn eerste misdaadroman. "Als artistiek directeur heb ik kennis gemaakt met veel beroemde mensen. Daar wou ik altijd al een boek over schrijven", vertelde hij aan deze krant.





Cinema

In totaal schreef de man 30 toneelstukken en 20 (misdaad)- romans en andere boeken. "Ik zat zo'n drie keer per week in de cinema en zag dan zo'n tiental films. Die dure kaartjes kreeg ik via het café van mijn tante, waar alle posters van de nieuwe films ophingen. Die cinemabezoeken waren in die tijd een voorrecht. Op den duur probeerde ik scenario's te verbeteren die ik niet goed vond. Zo begon ik theaterstukken te schrijven en later ook boeken." Knop schreef ook 'Willemstrasse 119', een autobiografie over de tijd toen hij tijdens de oorlog gevangen was genomen door Duitsers.





100 worden

'100 worden in Knokke', zo luidde de titel van een boek dat vorig jaar verscheen. Die kaap heeft hij uiteindelijk niet gehaald. "Ik weet niet of ik die honderd zal halen, maar ik hoop er alvast op en doe er alles voor", zei hij hierover in 2017. Behalve burgemeester Leopold Lippens, die Staf Knop uiteraard kende, maar niet heel persoonlijk, betuigt Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser eveneens respect voor de man. "We zullen hem herdenken als de man die Knokke-Heist internationaal cultureel-toeristisch op de kaart zette", stelt Coudyser.





Wanneer de begrafenisplechtigheid voor Staf Knop plaatsvindt, is nog niet bekend.