Cartoonfestival klokt af op 80.424 bezoekers 07 september 2018

De 57ste editie van het Cartoonfestival Knokke-Heist was opnieuw een schot in de roos. In totaal genoten 80.424 bezoekers van de creatieve hersenspinsels van de top van de Vlaamse cartoonisten. Zij gingen dit jaar aan de slag met het thema vakantie en toerisme. Ondanks de bijzonder hete temperaturen deze zomer vonden dus heel wat mensen de weg naar de Cartoontent op het strand aan het Heldenplein in Heist. "Een bevestiging dat zowel het concept als de locatie aanslaat bij het publiek", klinkt het bij de organisatie. Het succes van vorig jaar evenaren zat er evenwel niet in. Toen kwamen meer dan 90.000 bezoekers de cartoons bewonderen. Bezoekers konden de voorbije weken in de tent hun favoriete cartoon kiezen. De spotprent van cartoonist Luc Vernimmen viel het meest in de smaak en kreeg dan ook de publieksprijs 2018. Op de cartoon is te zien hoe een hondenbaasje zijn viervoeter straft nadat een olifant zijn behoefte achter liet op de grond. (MMB)