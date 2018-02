Cartoonfestival keert terug naar Heldenplein 20 februari 2018

02u41 0 Knokke-Heist Het 57ste International Cartoonfestival vindt dit jaar opnieuw plaats op het Heldenplein in Heist. Na het succes van vorig jaar besloot de gemeente de locatie niet meer te veranderen. Tussen 30 juni en 2 september kunnen bezoekers er onder meer genieten van de cartoon van Iranees Sadeghi Saeed, de winnaar van de Internationale Cartoonwedstrijd.

In totaal namen 569 cartoonisten uit 74 landen mee aan de wedstrijd. Saeed won met een cartoon over de Moai, de bekende beelden op Paaseiland. De beslissing om Saeed Sadeghi dit jaar de Gouden Hoed en de bijhorende geldprijs van 5.000 euro te geven, werd genomen door een professionele jury onder leiding van voorzitter Chris Dusauchoit. Samen met cartoonisten Steven Degryse (Lectrr) en Lise Vanlerberghe, acteur Stefaan Degand, drumster en zangeres Isolde Lasoen en Toon Horsten (Davidsfonds Uitgeverij) had hij de moeilijke taak om uit de 1.800 ingezonden cartoons de winnende spotprent te kiezen. "Alle juryleden moesten spontaan glimlachen bij het zien van deze cartoon. Dat is uiteindelijk toch uiteindelijk de bedoeling. De Moai is een terugkerend thema zoals Facebook, Ark van Noah, Adam en Eva en het misbruik van onze smartphones. Maar is het hier het grappigst uitgevoerd", klinkt de motivering van de jury. Vanaf 30 juni kunnen bezoekers opnieuw gratis terecht op het Heldenplein om de cartoons te bewonderen.





