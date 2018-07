Carrefour levert boodschappen aan je strandstoel 25 juli 2018

02u26 0 Knokke-Heist Winkelketen Carrefour start met een nieuw concept in Knokke-Heist: de personal shopper.

Je bestelt gewoon je boodschappen via een nieuwe app en een persoonlijke shopper brengt ze met de bakfiets binnen anderhalf uur aan de deur.





"ShipTo schenkt de klanten tijd die ze kunnen doorbrengen met hun gezin of voor henzelf. Bepaalde klanten worden gedreven door producten te bestellen die ze vergeten zijn te kopen in de winkel. Ook is de app ideaal voor degenen voor wie het gewoonweg onmogelijk is om te gaan winkelen. Al deze klanten zijn op zoek naar meer comfort, een betere tijdsbesteding en leggen nadruk op positieve service en ervaring", klinkt het bij Carrefour.





10.000 producten

De winkelketen lanceert ShipTo deze zomer in Knokke-Heist en belooft dat de bestelde producten binnen de 90 minuten aan je strandstoel staan. Er is keuze tussen 10.000 productreferenties. De ShipTo-koeriers gebruiken voor de levering een elektrische bakfiets waarmee ze een maximum van 80 kg goederen kunnen transporteren. Een duidelijke keuze om de verkeersdrukte te vermijden en een signaal te geven voor een beter leefmilieu. In de loop van het jaar moet het concept uitgerold worden naar 18 winkels in ons land. (MMB)